Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий путешествие по Южному полушарию на весельной лодке, пережил мощнейший, 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами. Об этом рассказал руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

По его словам, шторм уже начал стихать, а скорость ветра снизилась до 45 км/ч.

Конюхов-младший заверил, что путешественник следует курсу и через 2,3 километра достигнет мыса Горн.

«Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», - цитирует РИА Новости руководителя штаба экспедиции.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов несколько суток провел один в лодке при сильнейшем шторме, вызванном затяжными дождями и приходом осени в Южное полушарие.