«Повелитель холода» в шортах установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в -30°C

В Якутии экстремал Олег Резанов установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом лишь в шортах при температуре -30 градусов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую федерацию парашютного спорта, «повелитель холода» совершил прыжок с 4,1 тысячи метров.

«Прыжок был совершен утром в 10:00 (4:00 мск) и длился минуту. Все, что было на экстремале во время прыжка, – шорты и защитный шлем», - говорится в сообщении федерации.

Отмечается, что полуобнаженный экстремал установил очередной свой рекорд в сильный мороз. На улице было -23 градусов, а на высоте на семь градусов ниже. На кадрах опубликованного в соцсетях видеоролика видно, что прыжок был выполнен в связке с тандем-инструктором.

Перед прыжком Резанов закопался в снег, чтобы привыкнуть к холоду, и пролежал так некоторое время.

Экстремал из Зеленоградска установиил свой 12-й мировой рекорд. Резанов доказал, что способен задерживать дыхание, сидеть во льду, плавать в море зимой и бегать по снегу без одежды. Сам называет себя «Повелителем холода».