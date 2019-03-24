Опубликовано новое видео изнутри потерпевшего бедствие лайнера Viking Sky

В Сети появилось видео изнутри круизного лайнера Viking Sky, потерпевшего крушение около Норвегии.

На кадрах видно, что большинство пассажиров уже надели спасательные жилеты и дожидаются своей очереди для эвакуации. Паники на борту нет.

Экипаж корабля также помогает некоторым пассажирам надеть и надуть жилет.

В спасательной операции принимают участие несколько кораблей и пять вертолетов. В связи с непогодой для эвакуации решено было использовать вертолеты.

Ранее сообщалось, что удалось спасти 180 человек из 1373, большинство из которых являются британцами и американцами. Среди членов экипажа - четверо россиян.

Напомним, судно потерпело бедствие 23 марта после того, как у Viking Sky вышел из строя один из двигателей.