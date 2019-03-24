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«Рецидив зимы» ожидает москвичей на следующей неделе

Василиса Морозова
09:25 24.03.2019
Синоптики заявили, что 26 и 27 марта может выпасть около трети месячной нормы осадков, а 28 марта похолодает до -6 градусов.
«Рецидив зимы» ожидает москвичей на следующей неделе
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Синоптики центра «Фобос» сообщили, что в Москве в середине следующей недели ожидается «рецидив зимы», за сутки выпадет около трети мартовской нормы осадков в виде снега.

«В ночь со вторника на среду, и опять 27 марта, холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега», - отмечается в сообщении.

Утром 28 апреля синоптики обещают похолодание. Ожидается до -1...-6 градусов, поэтому «про зиму забывать еще рано».

Ранее сообщалось, что первая неделя апреля будет пасмурной, ожидаемая дневная температура - от +6 до +13 градусов.

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