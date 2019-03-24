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Мадуро рассказал о сорванном на него покушении

Василиса Морозова
08:59 24.03.2019
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и незаконно провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства.
Мадуро рассказал о сорванном на него покушении
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В Венесуэле силовики сорвали план покушения на нынешнего президента Николаса Мадуро, который был подготовлен оппозицией, в частности их лидером Хуаном Гуайдо, незаконно провозгласившим себя президентом. Такое заявление сделал сам глава Венесуэлы. Об этом пишет ТАСС.

«Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола (Гуайдо), - подчеркнул венесуэльский лидер.

Мадуро несколько раз назвал Хуана Гуайдо «дьявольской марионеткой» и заявил, что у него есть доказательства сговора лидера оппозиции с Соединенными Штатами.

«Они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», — отметил венесуэльский президент.

По его словам, прокуратура «далеко продвинулась в расследовании этого дела», поэтому скоро пройдут «новые аресты новых террористов».

Ранее Николас Мадуро анонсировал «мощные» изменения в работе правительства страны. Глава Венесуэлы посоветовал министрам идти на улицы, чтобы оказывать больше внимания сферам работы.

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