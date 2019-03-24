Последние железнодорожные пролеты Крымского моста соединены

В Крыму завершилась установка последней секции пролета моста через Керченский пролив. Кадры с места опубликовали в субботу, 23 марта, вечером.

Так, после того как две части строящегося с разных берегов моста состыковались, он стал единым целым.

На сооружении продолжается укладка железнодорожных путей. На настоящий момент уложено более 19 из 38 километров рельсов на двухпутной дороге.

Первый поезд должен прийти в Крым уже 8 декабря 2019 года.