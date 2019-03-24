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Лазарев сделал выводы на прошлом Евровидении

Василиса Морозова
07:56 24.03.2019
Певец Сергей Лазарев боится делать какие-либо предположения перед международным песенным конкурсом «Евровидение» в Тель-Авиве.
© Видео: Eurovision Song Contest, Youtube © Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что в этот раз он не будет «слушать других», когда поедет на Евровидение в Израиль. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале конкурса.

Отвечая на вопрос журналиста, что Лазорев в 2016 посоветовал бы себе нынешнему, певец сказал, что ему не нужно было бы обращаться внимания на мнения других, на букмекеров.

«Не реагируй на то, что говорят другие. Я помню, как в 2016 году перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель — это точно на 100%", и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно», - признался российский исполнитель.

Лазорев выразил надежду, что новая песня, в которой заложены иные чувства, чем в предыдущей, понравится зрителям больше и они смогут понять значение композиции и самого шоу.
Сергей Лазорев подчеркнул, что для него огромная честь вновь представлять Россию на европейском конкурсе. Певец исполнит написанную артистом Филиппом Киркоровым и композитором Димитрисом Контопулосом песню «Scream». При этом букмекеры «Евровидения-2019» разочаровались в Лазареве после премьеры песни.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 марта в Тель-Авиве. В 2015 году Сергей Лазарев занял третью строчку с песней «You’re The Only One».

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