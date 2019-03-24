Опубликовано видео операции по спасению людей с лайнера в Норвегии

Около 1300 человек эвакуируют с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky у западного побережья Норвегии с помощью вертолетов.

В спасательной операции принимали участие несколько кораблей и пять вертолетов. Непогода мешала спасателям эвакуировать людей с помощью шлюпок и других кораблей, поэтому решено было использовать вертолеты. Как сообщает шведская газета Aftonbladet, пассажиров одного за другим поднимают на вертолеты, при этом на борт берут не более 15 человек.

Ранее сообщалось, что удалось спасти 180 человек из 1373, большинство из которых являются британцами и американцами. Среди членов экипажа – четверо россиян.

Один из членов экипажа, россиянин Аман Мулдашев, написал в соцсетях, что паники на борту судна нет.

Круизный лайнер Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. У судна вышел из строя один из двигателей.