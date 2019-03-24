Неизвестные уничтожили две деревни и более сотни пастухов в Мали

Как минимум 134 мирных жителя народа фулани в центральном Мали были убиты неизвестными преступниками.

Как сообщает Reuters, злоумышленники в национальных костюмах народа донзо напали на земледельцев фулани Огассагу и Велингара. В результате более сотни человек погибли. Среди жертв – дети, женщины и пожилые люди.

На настоящий момент рассматриваются две основные версии того, кто мог организовать нападение. Это могла быть месть армии Мали за смерть солдат, погибших в засаде, устроенной местной террористической группировкой.

Также не исключается вероятность межэтнических столкновений.