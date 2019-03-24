Что делает кот, когда спит хозяин: запись со скрытой камеры

В Таиланде хозяин кошки установил скрытую камеру, чтобы проследить за тем, чем его кошка занимается в ночное время суток.

Снимки пользователь опубликовал в группе в Facebook «Клуб любитель кошек».

Как можно предположить, посмотрев на фотографии, кот оказался не очень доволен тем, что его хозяин спит по ночам. Он пытается всячески разбудить мужчину, чтобы поиграть, ходит по нему и бьет лапами.

Стоит отметить, что кошки являются ночными животными. Конечно, они немного приспосабливаются к режиму сна к своим хозяевам, но, в целом, ночью им нравится выходить на улицу и играть.