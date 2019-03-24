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Что делает кот, когда спит хозяин: запись со скрытой камеры

Дарья Михалина
06:57 24.03.2019
Жизнедеятельность домашнего кота в ночное время суток попала на фото.
Что делает кот, когда спит хозяин: запись со скрытой камеры
© Фото: Lomphonten Lomphontan‎, Facebook

В Таиланде хозяин кошки установил скрытую камеру, чтобы проследить за тем, чем его кошка занимается в ночное время суток.

Снимки пользователь опубликовал в группе в Facebook «Клуб любитель кошек».

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Как можно предположить, посмотрев на фотографии, кот оказался не очень доволен тем, что его хозяин спит по ночам. Он пытается всячески разбудить мужчину, чтобы поиграть, ходит по нему и бьет лапами.

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Стоит отметить, что кошки являются ночными животными. Конечно, они немного приспосабливаются к режиму сна к своим хозяевам, но, в целом, ночью им нравится выходить на улицу и играть.

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