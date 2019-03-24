Ставший звездой Сети пес дал уморительное «интервью»: видео

Звезда видео в Instagram бордер-колли по кличке Стэнли во время «интервью» стащил мягкую защиту от ветра на микрофон, когда ему «дал слово» журналист.

Веселый пес живет в Австралии. Ролики со Стэнли, где он ловит мяч, стали популярными в Сети, набрав большое количество лайков и комментариев восхищающихся им пользователей.

В связи с этим местные журналисты решили встретиться с Интернет-знаменитостью, но интервью пес тоже превратил в вирусное видео, которое уже разошлось по всему Интернету.