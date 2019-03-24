В России появилась новая Mazda CX-9

Японская автомобильная компания Mazda представила на российский рынок обновленную модель автомобиля Mazda CX-9. Как отмечается в пресс-релизе, внешне она не отличается от уже знакомой автолюбителям предшественницы. А вот внутри стала значительно привлекательнее во всех отношениях.

Флагманский кроссовер марки оснастили 7-дюймовым дисплеем, добавили функцию вентиляции передних сидений и салонное зеркало без рамок. Помимо этого в отделке передней панели теперь использована кожа Nappa и натуральный японский ясень. Кроме того, автомобиль стал первым в линейке Mazda, который поддерживает мультимедийные системы Apple CarPlay и Android Autо: водитель сможет подключить свой смартфон и управлять основными функциями с экрана в салоне машины.

Стоимость автомобиля в зависимости от комплектации в России колеблется от 2,795 миллиона рублей до 3,357 миллиона рублей.