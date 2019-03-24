Больные раком мозга рассказали о его первых симптомах

Больные раком мозга люди рассказали о своих симптомах, на которые они не обратили внимания и не придали значения. Как говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One, большинство больных признались, что имели проблемы с памятью и равновесием.

В исследовании не приводятся имена, а только пол и возрастная группа. Онкобольные рассказали, что посчитали свои проблемы и симптомы неважными или несерьезными, поэтому не обращались сразу к врачам. Они волновались, что врачи не поймут их волнения из-за того, что они стали «более неуклюжими».

«Я начала спать днем, но тогда я подумала: "Ох, мне же сейчас 50"», — сказала женщина 51-60 лет.

У другой женщины старше 40 лет наблюдалось ощущение, что заплетается язык, но спустя минуту оно проходило. Мужчина в возрасте 61-70 отметил, что мыл посуду в раковине и наклонялся все ниже и ниже, но даже и не думал навестить доктора.

«Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя известны своей усталостью», - заявила женщина от 31 до 40 лет. «Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно», - сказала больная раком старше 41 года.

Большинство пациентов обратились в больницу только после того, как у них ухудшалось зрение, либо были подозрения на инсульт, деменцию. Некоторые обращались к доктору только по настоянию близких.

Рак мозга может возникнуть в связи с аномальным неконтролируемым делением клеток органа.

Ранее сообщалось, что сон помогает головному мозгу начать процесс восстановления в клетках, и это способствует заживлению порезов и ран. Так он борется со старением и раком.