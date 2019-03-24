Запредельно близко: Ким Чен Ын уволил подошедшего к нему вплотную фотографа

Личного фотографа главы КНДР Ким Чен Ына уволили с работы и исключили из партии. Как сообщает южнокорейский таблоид Daily NK, 47-летний мужчина по фамилии Ри нарушил протокол.

Так называемый «инцидент» произошел 10 марта, когда в стране были выборы в Верховное народное собрание КНДР. В тот момент, когда лидер государства вышел из автомобиля перед народом, фотограф встал напротив и заслонил лидера собою примерно на три секунды, чтобы сделать удачный кадр. В это время он находился напротив и слишком близко к Ким Чен Ыну. Данное поведение было расценено, как нанесение ущерба «верховному достоинству».

Газета уточняет, что в Северной Корее действительно есть правило, по которому лидера страны нельзя фотографировать с расстояния ближе двух метров или стоя прямо перед ним.