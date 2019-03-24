Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии

В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.

По данным британской полиции, 31-летний Шейн О'Брайан покинул территорию Великобритании после убийства Джоша Хэнсона в одном из баров Лондона в 2015 году. Подозреваемый был объявлен у международный розыск Интерпола в 2018 году.

Правоохранительные органы обещали 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о подозреваемом.

Как сообщает британское Национальное криминальное агентство, О'Брайан несколько лет был в центре обширной операции по его выслеживанию.

«О'Брайен бежал из Великобритании, и с тех пор был объектом международной охоты с участием Национального агентства по борьбе с преступностью, Министерства обороны США и правоохранительных органов по всей Европе», - говорится в сообщении агентства.

Днем 23 марта сотрудники румынской национальной полиции смогли арестовать подозреваемого в убийстве. Вскоре начнется процедура выдачи Шейна О'Брайана Лондону.