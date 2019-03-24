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Сказочно богатые: кто может стать первым триллионером в истории человечества

Валентина Пескова
05:03 24.03.2019
Первый в мировой истории триллионер может появиться к 2040 году, заработав свое состояние на космической индустрии.
Сказочно богатые: кто может стать первым триллионером в истории человечества
© Фото: pixabay.com

Многочисленные эксперты сходятся во мнении, что первый во всемирной истории долларовый триллионер появится где-то к 2040 году. Свое состояние этот человек сможет заработать с помощью развития космической отрасли: добычи космических ископаемых (получении металла из астероидов), а также колонизации других планет. Об этом пишет Daily Star.

В настоящее время на звание первого триллионера претендуют сразу три современных миллиардера - Ричард Брэнсон, Илон Макс и Джефф Безос.

«Исследование космоса больше не является лишь прерогативой ученых. Некоторые знаменитые и успешные предприниматели, как Ричард Брэнсон, Илон Маск и Джефф Безос сделали значительные шаги в индустрии, которая принесет им один триллион долларов к 2040 году», - заявили в технологической компании RS Components.

На протяжении многих лет Безос, Маск и Брэнсон инвестируют деньги в коммерческое исследование космоса через свои компании Blue Origin, SpaceX и Virgin Galactic. При этом назвать, кто из них будет лидером, сейчас невозможно, так как все трое в этой гонке буквально наступают друг другу на пятки.

Blue Origin заявила, что начнет продажу коммерческих билетов на свой многоразовый космический корабль The New Shepard для суборбитальных полетов, который был успешно испытан в техасской пустыне. Ричард Брэнсон также подтвердил, что планирует начать коммерческие полеты в космос уже в этом году. А компания Маска заявила, что скоро представит свой первый космический корабль для отправки миссий на Луну и на Марс.

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