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Власти Камчатки объяснили инцидент с 8 тоннами рыбьих голов у здания правительства

Василиса Морозова
04:28 24.03.2019
Водителя погрузчика и компанию, допустивших загрязнение дороги в Петропавловске-Камчатском рыбными головами, привлекут к ответственности, сообщили власти Камчасткого края.
© Видео: kam24.ru, Instagram, Виталий Иваненко, Facebook © Фото: Виталий Иваненко, Facebook

В Петропавловске-Камчатском у здания правительства края оказались выброшенными на дорогу рыбьи головы и внутренности. По данным сотрудников ГИБДД, причиной инцидента могла стать халатность водителя грузовика, который вывозил отходы после переработки с рыбного предприятия.

Зампредседателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров сообщил, что полиция уже определила по видеокамерам нарушителя и задержала его. По его словам, в машине не был закреплен задний борт, в результате чего 8 тонн рыбных отходов оказались на дороге.

«На мужчину на месте составлен протокол об административном правонарушении, он будет привлечен к ответственности за загрязнение дорожного полотна, а также за эксплуатацию транспортного средства с нештатным креплением кузова», - отметил Хабаров.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, «подобные инциденты недопустимы». Он распорядился, чтобы власти Петропавловска старались делать город чище и комфортнее и задействовали ведомства, которые наведут порядок в организации перевозки грузов по городу.

«Я поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства края разобраться, на каком основании через исторический центр города кто-либо считает возможным ненадлежащим образом перевозить отходы, а главе города – принять меры, в частности административные», - подчеркнул Илюхин.

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко также прокомментировал случившееся. Он отметил, что меры административного регулирования будут приняты и в отношении компании, которой принадлежит грузовик, перевозивший рыбьи головы.

Как сказано на официальном сайте Камчатского края, допустившая в Петропавловске-Камчатском нарушения компания организовала очистку дороги, после чего ее дополнительно проверят и приведут в порядок городские коммунальные службы.

Рыбные отходы появились на проезжей части Петропавловска-Камчатского днем 23 марта. Они заняли площадь в несколько десятков метров, в связи с чем в СМИ появилось множество сообщений о неизвестно откуда взявшихся рыбьих головах. Полиция выяснила, что водитель «КамАЗа» вез отходы с рыбоперерабатывающего завода на утилизаци и не заметил, как отошел борт, а отходы высыпались на дорогу. Грузовик принадлежит компании «Камчатралфлот».

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