Times узнала о скорой отставке Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может лишиться своего поста. О намерении кабинета министров сместить со своей должности главу правительства сообщило издание The Sunday Times.

«Совершенно очевидно, что все к тому и идет», - заявил источник газете.

Как рассказал министр, пожелавший остаться неизвестным, 11 членов кабмина пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост. Об этому премьеру якобы собираются заявить на заседании правительства уже в понедельник, 25 марта.

«Конец близок. Через десять дней она уже не будет премьер-министром», - написал в своем Twitter обозреватель газеты Тим Шипман.

Претенденты на место врио главы правительства уже названы. Это руководитель аппарата премьера Дэвид Лингдон, министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув и руководитель МИД Джереми Хант.