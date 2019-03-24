Эвакуация пассажиров лайнера Viking Sky займет всю ночь

Эвакуация пассажиров и команды с терпящего бедствие норвежского парома Viking Sky в море у западного побережья Норвегии может продлиться всю ночь, сообщили спасатели газете Verdens Gang.

По словам представителя Объединенного центра координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии Боргхильда Эльдеена, в настоящее время удалось спасти 180 человек из 1373. В связи с чем спасателям придется работать всю ночь. Он отметил, что большая часть пассажиров судна – британцы и американцы.

«Мы будем проводить эвакуацию в течение ночи», - сказал Эльдеен.

Трое из эвакуированных пассажиров серьезно пострадали и были госпитализированы, сообщили в телерадиокомпании NRK. Отмечается, что всего пострадали восемь человек.

На борту круизного лайнера находятся трое граждан РФ, которые являются членами экипажа.

В субботу, 23 марта, у следовавшего из Тромсе в Ставангер туристического судна вышел из строя один из двигателей у западного побережья Норвегии. Круизный лайнер был поставлен на якорь в 5 км от берега. Работу спасателей, эвакуирующих людей с судна осложняет сильный ветер и большие волны. На суше организован временный пункт размещения для эвакуированных.