Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой

Россия в любом случае останется энергетической сверхдержавой, к какую бы сторону не развивалась международная энергетика. Так считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», - заявил Фрай в беседе с РИА Новости.

Фрай пояснил, что несмотря на то, что конкуренция в данной сфере огромна, Россия может предложить миру новые технологии по развитию энергетики, поскольку сама она богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Мировой энергетический совет является крупнейшей международной энергетической некоммерческой организацией. Он представляет интересы более 3000 энергетических организаций из 94 стран мира. Россия является участницей МИРЭС.