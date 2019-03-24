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Дочь Началовой после смерти матери написала ей письмо

Василиса Морозова
03:17 24.03.2019
Композитор Виктор Началов рассказал, что 12-летняя дочь ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо, в котором поделилась своими чувствами после трагедии.
Дочь Началовой после смерти матери написала ей письмо
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой композитор Виктор Началов рассказал, что ее 12-летняя дочь Вера написала маме письмо. Об это он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Виктора Началова, девочка тяжело переживает смерть матери, но держится.

«Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», - сказал он.

Отец Началовой отметил, что Вера написала маме о том, что чувствует, но не раскрыл подробностей послания. Как сказал композитор, что с девочкой постоянно находится ее отец Евгений Алдонин.

«Верочка уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует, очень артистичная», - добавил Началов.

Ранее Виктор Началов заявил, что никого не винит в смерти дочери, поскольку считает, что врачи сделали все возможное, чтобы ее спасти. Отец Юлии Началовой сказал, что певица сама запустила свою болезнь, сердце не выдержало.

Российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Артистка умерла из-за остановки сердца, которая была спровоцирована воспалительным процессом. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

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