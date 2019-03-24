Радикалы принесли траурные венки к администрации Порошенко

Символические похороны режима Петра Порошенко устроили в Киеве националисты. Радикалы устроили митинг у здании администрации президента на Майдане Незалежности, в ходе которого принесли с собою траурные венки.

«Нынешняя власть убивает Украину, позволяя "Свинарчукам" безнаказанно грабить нашу страну, тем самым уничтожая ее изнутри», - заявил Нацкорпус на своей странице в Facebook.

Скандируя националистические лозунги, мужчины в черных одеждах забросали венками территорию у здания. Акция проходила под контролем полиции, в которую организаторы мероприятия с помощью мегафона попросили не бросать венки.

Напомним, до выборов президента Украины остается чуть больше недели. Они назначены на 31 марта.