Prodigy пригласили фанатов Кита Флинта на похороны кумира

Похороны солиста группы The Prodigy Кита Флинта состоятся в Великобритании 29 марта. Как сообщили музыканты коллектива, в церкви будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья Флинта. При этом сама церемония будет транслироваться через динамики.

Однако многочисленные поклонники смогут присоединиться к траурному шествию. Его маршрут начнется в 15.00 в городе Брейнтри (Эссекс).

«Поклонники приглашены принять участие в процессии и в последний раз отдать Кифу дань уважения», - говорится в сообщении в Twitter, к которому прикреплена карта движения процессии.

Напомним, 49-летнего вокалиста The Prodigy не стало 4 марта. Его нашли мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Позже стало известно, что музыкант покончил с собой.