В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко

Евросоюз начал антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

На пресс-конференции в Луцке Тимошенко рассказала, что расследование проводят две структуры. Первая - OLAF - европейский антикоррупционный офис, а вторая - британская SFO - Управление по борьбе с серьезным мошенничеством. Также к ним присоединился суд Кипра.

«Когда лидер государства подозревается в коррупции, это говорит и о том, как в мире воспринимают Украину. Вы не должны это терпеть. Старую коррупционную прогнившую систему под руководством Порошенко нужно убрать уже в первом туре выборов!» - считает Тимошенко.

Также она добавила, что украинские журналисты сообщили о том, что в США начали расследование против окружения Порошенко.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На данный момент лидером рейтинга является представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 34% граждан. Далее идет Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,8% украинцев. Лишь на третьем месте оказался Петр Порошенко, за которого отдали бы свой голос 17,4% избирателей.