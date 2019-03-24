Жители сирийской Хамы отравились газом после обстрела боевиков
После обстрела боевиков в провинции Хама в больницы доставлены мирные жители с симптомами отравления газом.
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Государственное телевидении Сирии сообщило о госпитализации мирных жителей в провинции Хама. У пациентов отмечаются симптомы отравления газом после обстрела боевиков.
В больницу города Скальбия доставлен 21 человек. Как подтвердил директор больницы, пациентов доставили с удушьем из-за того, что они вдохнули отравляющий газ после разрыва снарядов, выпущенных террористами.
Боевики регулярно подвергают обстрелам из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и в горной Латакии.