Жители сирийской Хамы отравились газом после обстрела боевиков

Государственное телевидении Сирии сообщило о госпитализации мирных жителей в провинции Хама. У пациентов отмечаются симптомы отравления газом после обстрела боевиков.

В больницу города Скальбия доставлен 21 человек. Как подтвердил директор больницы, пациентов доставили с удушьем из-за того, что они вдохнули отравляющий газ после разрыва снарядов, выпущенных террористами.

Боевики регулярно подвергают обстрелам из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и в горной Латакии.