Посетители в панике бегут из Диснейленда в Париже: видео

В французском Диснейленде началась паника: посетители массово бегут из парка по неизвестным причинам.

По неподтвержденной информации сотрудники парка развлечений стали закрывать людей в кафе и ресторанах на территории Диснейленда, чтобы не произошло массовой давки.

При этом сотрудники Диснейленда заявляют, что никакой угрозы не существует, и это ложная тревога. Однако полиция не покидает территорию, пишет Breaking News Global.