У берегов Норвегии потерпело бедствие еще одно судно

Cловно бермудский треугольник парализовал движение норвежских судов. После сообщения о терпящем бедствие круизном лайнере Viking Sky появилась новость, что неподалеку от него в море остановился сухогруз Hagland Captain. Как пишет издание Haugesunds Avis, судно потеряло ход.

Фото: Морской трафик

На борту сухогруза находятся девять членов экипажа. На помощь к ним вылетели два спасательных вертолета.

Спасение пассажиров с круизного лайнера Viking Sky, на борту которого находилось 1300 человек, также продолжается. По последним данным, после начала эвакуации людей на лайнере находятся еще 885 пассажиров. Как сообщалось ранее, на Viking Sky путешествовали в том числе трое россиян.