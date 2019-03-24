Сотни тысяч англичан требуют второй референдум по Brexit

Сотни тысяч англичан в эту субботу, 23 марта, вышли на улицы Лондона с требованием провести повторный референдум по Brexit.

Марш противников Brexit организовала компания «Народное голосование». В то же время группа Leavers провела контрпротест с лозунгом «Brexit now!». Между двумя сторонами происходили словесные перепалки. На кадрах видно, что на улицах работает большое количество правоохранительных органов.

Онлайн-петиция по отмене Brexit собрала рекордное количество подписей - почти четыре с половиной миллиона.

Ранее выяснилось, что Евросоюз дал Британии отсрочку по Brexit до 22 мая в случае, если британский парламент примет соглашение с Брюсселем. Если этого не произойдет, Brexit отложат до 12 апреля.