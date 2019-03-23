Излюбленные туристами провинции Таиланда под угрозой цунами

Тревога цунами объявлена сразу в шести провинциях Таиланда. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Из предупреждения следует, что под угрозой находятся южные регионы Ранонг, Краби, Пхукет, Транг, Пханг-Нга и Сатун.

Такие меры приняты после того, как 23 марта в Индийском океане произошли два землетрясения магнитудой 5 и 5,2. Первое случилось в районе Андаманских островов, второе - в 630 км от Пхукета.