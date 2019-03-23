В Москву вернется зима

Холодный атмосферный фронт принесет жителям Москвы около трети нормы осадков за март в виде мокрого снега. Непогода будет бушевать с 26 по 28 число.

По данным Gismeteo, в следующие среду и четверг, 27 и 28 марта, ожидается сильный снегопад с порывами ветра до 14 метров в секунду. Температура при этом будет колебаться от -1 до +1 градуса.

В начале и в конце следующей недели днем будет устойчивый «плюс»: от 4 до 8 градусов.

По прогнозу первая неделя апреля будет пасмурной, ожидаемая дневная температура - от +6 до +13 градусов.