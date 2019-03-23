Все ходуном: появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

Происходящее на круизном лайнере, терпящем бедствие в Норвегии, зафиксировали на видео пассажиры, находящиеся на его борту. На кадрах, размещенных в Twitter, видно, что лайнер сильно качает из стороны в сторону: качка такая интенсивная, что мебель в одном из салонов буквально ездит по полу с одного края судна на другой. При этом люди сидят в креслах примерно по центру лайнера и стараются сохранять спокойствие.

На других видео запечатлено разбившееся в тренажерном зале зеркало, а также спасательный вертолет, готовящийся вылететь на помощь. Российские дипломаты поддерживают контакт с норвежскими властями, так как на борту находятся в том числе трое россиян.

По сообщению одного из пассажиров, на данный момент удалось спасти только 50 человек.

Напомним, у круизного лайнера Viking Sky отказал двигатель. Чрезвычайное происшествие случилось около западного побережья Норвегии. Судно не имеет возможности продолжить движение дальше, на его борту находится более 1300 человек.