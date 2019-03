Журналисты NBC подорвались на фугасе в сирийском Багузе

Съемочная группа американского телеканала NBC пострадала из-за подрыва на самодельном взрывном устройстве в районе деревни Багуз в Сирии.

По предварительной информации, водитель погиб, остальные ранены. Машина съемочной группы также получила серьезные повреждения из-за срабатывания придорожного фугаса, сообщает PM Breaking News.

Корреспондент NBC Мэтт Бредли, который делал репортаж из Багуза, накануне выложил в своем Twitter-аккаунте короткое видео, на котором видны разрушенные палатки, сгоревшие автомобили и выгоревшие участки земли.

При этом интересен тот факт, что сегодня Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили о полной ликвидации запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ именно благодаря полному освобождению деревни Багуз.

The former #ISIS encampment in #Baghuz this morning is a mess of collapsed tents, charred cars and twisted steel. #Syria pic.twitter.com/6z3BeYbWMM