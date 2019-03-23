На борту терпящего бедствие лайнера в Норвегии находятся россияне

На борту круизного лайнера, который терпит крушение у берегов Норвегии, находятся трое граждан России. Они являются членами экипажа туристического судна, которое следовало из города Тромсе в Ставангер.

Российские дипломаты находятся в контакте с норвежскими властями. Они рассматриваются возможность оказания помощи гражданам РФ.

«По данным Объединённого центра координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведётся эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 3 члена экипажа - россияне). Находимся в контакте с ОЦК на предмет возможного оказания помощи соотечественникам», - говорится в заявлении посольства России в Норвегии.

Ранее стало известно, что у круизного лайнера Viking Sky отказал двигатель. Чрезвычайное происшествие случилось около западного побережья Норвегии. Судно не имеет возможность продолжить движение, на его борту более 1300 людей.

В данный момент спасательные службы работают над вопросом эвакуации пассажиров лайнера. Ситуация осложняется сильным ветром и неспокойным морем – спасательные лодки были вынуждены вернуться обратно к берегу. Операция по эвакуации продолжается.