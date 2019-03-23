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Ученые рассказали о самом крупном тираннозавре в мире

Андрей Аркадьев
22:47 23.03.2019
Динозавр весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину.
Ученые рассказали о самом крупном тираннозавре в мире
© Фото: pixabay.com

Скелет тираннозавра рекса, найденный еще в 1991 году в канадской провинции Саскачеван, признан самым крупным в мире. К такому выводу пришли палеонтологи из Альбертского университета в Канаде.  Результаты работы специалистов опубликованы в журнале The Anatomical Record.

Скелет динозавра, прозванного «Скотти» в честь бутылки скотча, которой археологи отпраздновали находку, находился много лет в твердом песчанике. Кости Скотти, наконец, удалось очистить от камня и песка, после чего появилась возможность их изучить.

Тираннозавр рекс жил примерно 66 миллионов лет назад. Вес животного достигал 8,87 тонны, а размеры составляли 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из найденных по сей день.

Ученые установили, что Скотти удалось прожить примерно 30 лет, что довольно много для его вида. Кроме того, на теле динозавра обнаружено не мало повреждений, а это указывает на то, что его жизнь была полна опасностей.

Экспозиция со скелетом динозавра откроется в Королевском музее Саскачевана в мае 2019 года.

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