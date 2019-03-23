В Кемерово прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

В годовщину пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове почтили память жертв трагедии. Родные и близкие погибших возложили цветы к мемориалу, установленному на месте пожара.

Двадцать пятого марта прошлого года в «Зимней вишне» произошел пожар. В огне погибли 60 человек, большинство из них - дети.

В Знаменском кафедральном соборе прошла панихида по погибшим. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел заупокойную службу, сообщается на сайте региональной администрации. После этого в трапезной прошел поминальный обед.

В траурных мероприятиях принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Глава региона выразил соболезнования и подчеркнул, что виновные в случившемся должны быть наказаны.

«Прошел год, но это не означает, что наша работа с вами закончилась. Мы будем продолжать вместе сотрудничать, подставляя свое плечо друг другу», - отметил Цивилев.

На территории, где ранее стояло здание «Зимняя вишня», сейчас проходят подготовительные работы, где вскоре появится сквер.