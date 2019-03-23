Боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2085 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3309,96 тонны. В рамках реализации указа президента Сирии власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

По состоянию на 22 марта 2019 года амнистировано 57044 человек. Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. Всего восстановлено 31436 жилых домов, 148 медицинских и 835 образовательных учреждений. Отремонтировано 1023,2 километров автомобильных дорог.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев. На 26 марта 2019 года межведомственными координационными штабами по возвращению беженцев Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики спланировано проведение на пункте пропуска «Джлеб» координационного совещания по поэтапному расформированию лагеря «Эр-Рукбан».

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Тель-Баззам (один раз), Масасна (один раз), Суран (один раз) провинции Хама, Шираль Сахаб (три раза), Башарфа (три раза), Нахшебба (два раза), Джурин (один раз), Джубб-эль-Мгара (один раз) провинции Латакия. Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.