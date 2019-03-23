Орбиту МКС скорректировали для стыковки с «Прогрессом»

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о корректировке Международной космической станции. Маневр был осуществлен в 17.22 по московскому времени.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Корректировка нужна для формирования баллистических условий для выведения на орбиту грузового корабля «Прогресс МС11».

Двигатель грузового корабля включили на 342,3 секунды, и станция получила приращение скорости на 0,69 метров в секунду.

После выполнения маневра максимальная высота над Землей составила 428,8 километров, а минимальная - 408,8 километров. Высоту орбиты станции подняли более, чем на километр.

Старт космического грузовика намечен на 4 апреля текущего года. «Прогресс МС11» доставит на станцию примерно две тонны грузов: топливо, воду, воздух, продукты, запчасти и научное оборудование.