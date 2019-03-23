Министр обороны Сербии пообещал никогда не вступать в НАТО

Сербия не собирается вступать в НАТО, даже если станет последним государством в Европе, которая не является членом Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр обороны балканской страны Александр Вулин, пишет РИА Новости.

Глава сербского оборонного ведомства подчеркнул, что позиция Белграда - военный нейтралитет. Вулин отметил, что при нынешней власти Сербия никогда не вступит в альянс, добавив что президент страны придерживается аналогичной позиции.

«Такой выбор мы сделали, потому что нас бомбили, но в первую очередь потому, что никогда не будем по чужому приказу делать другим народам то, что они сделали нам. Сербия выбрала быть свободной, Сербия выбрала нейтралитет», - заявил министр, выступая на международной конференции по случаю 20-й годовщины бомбардировок авиацией НАТО Союзной Республики Югославии.

Напомним, силы НАТО в обход позиции Совета безопасности ООН начали бомбить Югославию в 1999 году. Поводом для этого стало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии полиции Сербии. Авиационные удары длились с 24 марта по 10 июня того года.

Ущерб, который был нанесен промышленным, транспортным и гражданским объектам Югославии в результате почти трехмесячных бомбардировок, по разным оценкам, измеряется суммой от 60 до 100 миллиардов долларов. Число погибших военных и гражданских лиц до сих пор точно не установлено. Оно колеблется от 1200 до 2500 человек.