Власти Украины признали катастрофический упадок образования после выхода из СССР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уровень образования в стране со времен СССР катастрофически упал. Глава ведомства признал, что обучение школьников и студентов в стране сильно потеряло в эффективности.

Свое мнение Климкин озвучил в статье для издания «Украинская правда». По словам министра, после выхода из СССР украинская общественность якобы ожидала, что уровень образования повысится и приблизится к европейскому, однако по неизвестным причинам все вышло ровно наоборот.

«В начале нашей независимости мы все искренне ожидали, что… украинская высшая школа рванет вперед и быстро сравнится с европейской и мировой. К сожалению, все произошло с точностью до наоборот», - пишет Климкин.

По словам главы МИД Украины, в вузах страны процветает коррупция, уровень подготовки выпускников рекордно низок, а покупка диплома стала обычной практикой. Кроме того, престиж профессии, социальный и материальный статус преподавателя упали «ниже плинтуса».

Ранее стало известно, что министр образования Украины Лилия Гриневич едва не потеряло свое кресло из-за скандала с «пророссийскими» учебниками. Скандально известная писательница Лариса Ницой развернула масштабную информационную компанию, требуя снять с должности министра, который допустил «российский триколор и двуглавого орла» в учебных изданиях.