Главврач больницы рассказал о состоянии отравившихся в Хасавюрте

Все люди, страдающие от острой кишечной инфекции в Хасавюрте, размещены в стационаре инфекционного отделения Центрального городской больницы и получают необходимую помощь. Об этом рассказал главный врач учреждения Титалав Хириев.

По словам врача, пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет. Все они находятся в легкой либо средней степени тяжести.

«В настоящее время в инфекционном отделении городской больницы Хасавюрта находится 89 больных с острой кишечной инфекцией. Инфекционный стационар имеет 120 коек, из них 80 коек – детские. Все пациенты легкой и средних степенях тяжести, тяжелых больных в отделении нет. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», - объяснил главный врач.

Ранее стало известно, что в дагестанском Хасавюрте произошло массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Точная причина случившегося выясняется. Минздрав республики посоветовал жителям кипятить водопроводную воду прежде, чем пить, либо употреблять бутилированную, а также тщательно мыть фрукты и чаще мыть руки.