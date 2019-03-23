Под Красноярском мальчик растопил бензином печь и сжег свою семью
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе двух детей, при пожаре в селе Таскино в Красноярском крае.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В селе Таскино Красноярского края при пожаре в частном доме погибла семья: отец, мать и двое маленьких сыновей. Трагедия произошла в субботу вечером, 23 марта, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Десятилетний мальчик, страдающий психическими расстройствами, плеснул в горячую печку бензин, пока его родители спали. Здание моментально загорелось.
Виновнику пожара удалось выбраться самостоятельно, а вот, его отец, мать и братья погибли при пожаре. Одному брату было девять лет, другому всего один годик.
Обстоятельства пожара устанавливаются, проводится проверка. Мальчик помещен в психиатрическую лечебницу.