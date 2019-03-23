Под Красноярском мальчик растопил бензином печь и сжег свою семью

В селе Таскино Красноярского края при пожаре в частном доме погибла семья: отец, мать и двое маленьких сыновей. Трагедия произошла в субботу вечером, 23 марта, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Десятилетний мальчик, страдающий психическими расстройствами, плеснул в горячую печку бензин, пока его родители спали. Здание моментально загорелось.

Виновнику пожара удалось выбраться самостоятельно, а вот, его отец, мать и братья погибли при пожаре. Одному брату было девять лет, другому всего один годик.

Обстоятельства пожара устанавливаются, проводится проверка. Мальчик помещен в психиатрическую лечебницу.