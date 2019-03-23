Отец Началовой считает, что дочь сама виновата в своей смерти

Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти своей дочери. По словам родителя, врачи сделали все, что было в их силах.

Об этом Виктор рассказал в интервью телеведущему Андрею Малахову на телеканале «Россия 1». Отец Началовой признался, что певица сама виновата в том, что запустила болезнь.

«Юля сама запустила процесс. У нее было улучшение, но сердце не выдержало», - сказал Виктор.

Он отметил, что Юлия занялась самолечением, после чего началось заражение. Отец поделился, что тяжело переживает смерть дочери.

Напомним, Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Певица умерла из-за остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом, который начался из-за ранки на ноге.

Похоронили артистку на Троекуровском кладбище. Тело артистки предали земле на участке № 17, там же расположена могила основателя НТВ Игоря Малашенко, а всего в 30 метрах от места захоронения находится могила режиссера Марлена Хуциева.