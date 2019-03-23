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В Норвегии с круизного лайнера эвакуировали 1,3 тысячи пассажиров

Андрей Аркадьев
18:56 23.03.2019
Судно потеряло ход у берегов Норвегии из-за поломки двигателя.
© Видео: Emil Nivantha Perera, Twitter © Фото: JMNoticias, twitter

У круизного лайнера Viking Sky отказал двигатель. ЧП произошло около западного побережья Норвегии.

Судно не может продолжать движение, на его борту около 1300 людей, сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию. Спасатели эвакуируют пассажиров лайнера. В район ЧП вылетело три вертолета.

Очевидцы выкладывают кадры с места происшествия. Лайнер находится примерно в километре от берега и не движется.

В районе наблюдаются крупные волны, дует сильный ветер, из-за чего спасательные лодки вынуждены были развернуться обратно к берегу.

На суше организован временный пункт размещения для эвакуированных.

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