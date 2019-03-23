В столице Судана загорелся президентский дворец: видео

В президентском дворце, расположенном в суданской столице Хартуме, произошел мощный пожар. Кадры возгорания публикуют очевидцы в социальных сетях.

Пожар произошел в историческом дворце суданских руководителей близ Нила. На записи видно, что здание окутано густым, плотным дымом. Из-за чего произошел пожар, пока не известно. Также не сообщается, есть ли пострадавшие.

Глава Судана Омар аль-Башир и сотрудники администрации президента работают в новом здании, расположенном неподалеку от старого дворца.