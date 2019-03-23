Клин клином: как защитить ребенка от опасной аллергии

Раннее введение в рацион ребенка арахиса поможет ему в дальнейшей жизни избежать аллергии на этот продукт. Об этом заявили ученые в отчете Американской академии педиатрии, где были обобщены результаты нескольких исследований, посвященных этой теме.

По словам неонатолога и нутрициолога, доктора Фрэнка Грира из Висконсинского университета в Мадисоне, ранее родителям давали советы избегать аллергенных продуктов в рационе детей минимум до года, а то и двух лет.

«Стоит начинать давать такие продукты и до 12-месячного возраста», - приводит слова Грира сайт Medical Xpress.

Он отметил, что средний возраст детей, в чей рацион вводили аллергенный продукт, составлял 7 месяцев, часть детей получали арахис уже в четыре месяца.

«Это может помочь организму ребенка развить толерантность к нему. Я бы лично начинал сразу, как только малыш будет готов к употреблению твердой пищи», - сказал Грир.

Серьезное изменение во взглядах на этот вопрос ученый объяснил тем, что предыдущие рекомендации были основаны не столько на научной информации, сколько на экспертном мнении. Он отметил, что в любом случае необходимо помнить, что новые продукты в рацион младенцев вводятся постепенно, при этом нужно тщательно следить за реакцией организма, и, если появляются симптомы аллергии, прекращать употребление.

Арахис - один из самых аллергенных продуктов питания, реакция на него является наиболее распространенной причиной анафилаксии.