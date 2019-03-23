В Хасавюрте более 70 детей попали в больницу из-за острой кишечной инфекции

В дагестанском Хасавюрте 86 человек, включая 72 ребенка, заболели острой кишечной инфекцией. Пострадавшие находятся в центральной городской больнице.

В региональном министерстве здравоохранения состояние заболевших оценили как легкое. Причины отравления выясняют специалисты Роспотребнадзора, сообщается на сайте минздрава Дагестана.

Заместитель министра здравоохранения Республики Салман Ахмедов посетил пострадавших 23 марта.

Также в минздраве Республики в целях предосторожности советуют жителям Хасавюрта кипятить воду из крана, прежде чем пить ее, либо покупать воду в бутылках. Также рекомендуется чаще мыть руки, а фрукты и овощи ополаскивать прокипяченной водой.