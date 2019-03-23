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Затопленные кварталы и разрушенные дома: кадры последствий циклона «Идай» в Зимбабве

Александра Арсентьева
17:26 23.03.2019
Жертвами циклона в Зимбабве стали по меньшей мере 259 человек, почти 217 человек числятся пропавшими без вести.

«Звезда» публикует кадры последствий разрушительного циклона «Идай» в Зимбабве. На них показано, как сейчас выглядит район Чиманимани: жилые кварталы затоплены, здания разрушены, деревья вырваны с корнем.

По данным агентства по миграции ООН, жертвами циклона в Зимбабве стали по меньшей мере 259 человек, почти 217 человек числятся пропавшими без вести.

Тропический циклон «Идай» привел к паводкам, разрушившим здания и вызвавшим перебои с электричеством в ряде стран на юго-восточном побережье Африки. Миллионы людей в Зимбабве, Мозамбике и Малави пострадали в результате разгула стихии. Число погибших и пропавших без вести исчисляется сотнями.

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