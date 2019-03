В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»

В Сети было опубликовано видео, содержащее значительную часть первой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов» и огромное количество спойлеров сюжета. Эту ситуацию широко обсуждают в Twitter.

Изначально видео появилось в YouTube на канале пользователя TheRealFrikiDoctor. Этот человек выложил первую серию и рассказал о деталях сюжета сезона. Стоит отметить, что данный пользователь, скорее всего, имеет какое-то отношение к производству сериала или знает людей оттуда, поскольку ранее был замечен в «сливе» спойлеров шестого сезона.

Запись была немедленно удалена с видеохостинга, но многие пользователи успели посмотреть ее и разнести спойлеры по Twitter. По словам журналиста Криса Мандла, телеканал HBO пытается убрать следы «слива», однако пользователи, которые повсюду видят детали сюжета, все равно возмущены. Из-за бесконтрольной публикации спойлеров в Сети наступила настоящая «война банов».

Via Reddit, it sounds like the first episode of Game of Thrones S8 has leaked online