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В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»

Вадим Синицын
17:15 23.03.2019
Изначально видео появилось в YouTube на канале пользователя TheRealFrikiDoctor и на популярном портале Reddit. Фанаты сериала возмущены.
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
© Фото: Hbo ZUMAPRESS, Globallookpress

В Сети было опубликовано видео, содержащее значительную часть первой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов» и огромное количество спойлеров сюжета. Эту ситуацию широко обсуждают в Twitter.

Изначально видео появилось в YouTube на канале пользователя TheRealFrikiDoctor. Этот человек выложил первую серию и рассказал о деталях сюжета сезона. Стоит отметить, что данный пользователь, скорее всего, имеет какое-то отношение к производству сериала или знает людей оттуда, поскольку ранее был замечен в «сливе» спойлеров шестого сезона.

Запись была немедленно удалена с видеохостинга, но многие пользователи успели посмотреть ее и разнести спойлеры по Twitter. По словам журналиста Криса Мандла, телеканал HBO пытается убрать следы «слива», однако пользователи, которые повсюду видят детали сюжета, все равно возмущены. Из-за бесконтрольной публикации спойлеров в Сети наступила настоящая «война банов».

Премьера заключительного сезона одного из самых популярных в мире сериалов состоится 15 апреля. Ранее был опубликован русскоязычный трейлер, последний перед премьерой в России.

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