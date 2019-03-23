НАТО построит в Польше объект для хранения военной техники

В Польше рядом с авиабазой Повидзе построят объект НАТО, где будет храниться американская военная техника. Об этом сообщил генеральный секретарь Северного альянса Йенс Столтенберг, пишет The Wall Street Journal.

На сооружение объекта будет выделено 260 миллионов долларов. Строительные работы начнутся уже летом этого года и продлятся около двух лет. На выделенной территории разместят бронетанковую технику, боеприпасы и оружие.

По словам Столтенберга, объект для хранения техники НАТО укрепит присутствие Соединенных Штатов в Польше.

В феврале министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Вашингтон и Варшава подписали контракт на поставку в страну ракетных систем залпового огня HIMARS. Польша потратит 414 миллионов долларов на покупку 20 ракетных установок у США.