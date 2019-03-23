Мощный потоп разрушил три сотни деревень в Иране: видео

В северных районах Ирана происходит стихийное бедствие. После мощных проливных дождей две провинции страны буквально затопило.

Из-за потопа жители провинций Мазендеран и Голестан лишились домов и инфраструктуры. По данным местных СМИ, как минимум 200 деревень в Мазендеране и 70 в Голестане оказались затоплены.

Последствия катастрофы были запечатлены на видео. Дома полностью затоплены, бытовые коммуникации нарушены. Людям приходится пользоваться лодками, чтобы покинуть зону бедствия.

На данный момент известно, что в результате потопа и оползня, который он спровоцировал, погибли два человека. Президент Ирана Хасан Рухан распорядился оказать пострадавшим людям немедленную помощь.